Трамп заявил о наращивании запасов боеприпасов в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты располагают значительными запасами боеприпасов и наращивают их производство.

Как передает Report, об этом Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

"Трусы и предатели любят говорить, что у Соединенных Штатов заканчиваются боеприпасы. Это неправда. У нас больше боеприпасов, чем мы когда-либо могли бы использовать, и сейчас мы наращиваем их запасы такими темпами, каких прежде не видели", - написал он.