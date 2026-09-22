Трамп заявил о наращивании запасов боеприпасов в США
Другие страны
- 22 сентября, 2026
- 15:52
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты располагают значительными запасами боеприпасов и наращивают их производство.
Как передает Report, об этом Трамп сообщил в соцсети Truth Social.
"Трусы и предатели любят говорить, что у Соединенных Штатов заканчиваются боеприпасы. Это неправда. У нас больше боеприпасов, чем мы когда-либо могли бы использовать, и сейчас мы наращиваем их запасы такими темпами, каких прежде не видели", - написал он.
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