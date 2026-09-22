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    Трамп заявил о наращивании запасов боеприпасов в США

    Другие страны
    • 22 сентября, 2026
    • 15:52
    Трамп заявил о наращивании запасов боеприпасов в США

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты располагают значительными запасами боеприпасов и наращивают их производство.

    Как передает Report, об этом Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

    "Трусы и предатели любят говорить, что у Соединенных Штатов заканчиваются боеприпасы. Это неправда. У нас больше боеприпасов, чем мы когда-либо могли бы использовать, и сейчас мы наращиваем их запасы такими темпами, каких прежде не видели", - написал он.

    Дональд Трамп Боеприпасы Соединенные Штаты Америки (США)
    Tramp ABŞ-də döyüş sursatı istehsalının artırıldığını bəyan edib
    Trump announces buildup of US ammunition stockpiles

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