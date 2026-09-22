Tramp ABŞ-də döyüş sursatı istehsalının artırıldığını bəyan edib
Digər ölkələr
- 22 sentyabr, 2026
- 16:02
ABŞ əhəmiyyətli dərəcədə sursat ehtiyatlarına malikdir və onların istehsalını artırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Truth Social" sosial şəbəkəsində bildirib.
"Qorxaqlar və xainlər Birləşmiş Ştatların sursatının tükəndiyini deməyi sevirlər. Bu, doğru deyil. Bizim nə vaxtsa istifadə edə biləcəyimizdən daha çox sursatımız var və hazırda biz onların ehtiyatlarını əvvəllər görünməmiş sürətlə artırırıq", - o yazıb.
Son xəbərlər
20:40
Tramp, Frederiksen və Nilsen Qrenlandiya üzrə saziş imzalayıblarDigər ölkələr
20:32
İran aviaşirkətlərinin Azərbaycana uçuşları dayandırılıb - YENİLƏNİBİnfrastruktur
20:31
Türkiyə Prezidenti Ermənistanla münasibətlərin normallaşması barədə danışıbRegion
20:28
Ərdoğan: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesini dəstəkləyirikRegion
20:26
Avstriya XİN-də Azərbaycanla tərəfdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunubXarici siyasət
20:25
Azərbaycan Bolqarıstana neft satışını 4.5 dəfədən çox artırıbEnergetika
20:12
BMT üzvləri Şimali Kipri tanımağa dəvət edilibRegion
19:56
Ərdoğan: Fələstin Prezidenti iki ildir ki, Baş Assambleyanın iclasında iştirak edə bilmirRegion
19:54