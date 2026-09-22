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    Tramp ABŞ-də döyüş sursatı istehsalının artırıldığını bəyan edib

    Digər ölkələr
    • 22 sentyabr, 2026
    • 16:02
    Tramp ABŞ-də döyüş sursatı istehsalının artırıldığını bəyan edib

    ABŞ əhəmiyyətli dərəcədə sursat ehtiyatlarına malikdir və onların istehsalını artırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Truth Social" sosial şəbəkəsində bildirib.

    "Qorxaqlar və xainlər Birləşmiş Ştatların sursatının tükəndiyini deməyi sevirlər. Bu, doğru deyil. Bizim nə vaxtsa istifadə edə biləcəyimizdən daha çox sursatımız var və hazırda biz onların ehtiyatlarını əvvəllər görünməmiş sürətlə artırırıq", - o yazıb.

    Donald Tramp Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Трамп заявил о наращивании запасов боеприпасов в США
    Trump announces buildup of US ammunition stockpiles

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