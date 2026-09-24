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    "Qəbələ" Yaponiyanın U-20 millisi ilə qarşılaşacaq

    Futbol
    • 24 sentyabr, 2026
    • 11:01
    Qəbələ Yaponiyanın U-20 millisi ilə qarşılaşacaq

    "Qəbələ" milli komandaların oyunları ilə bağlı yaranan fasilə dövründə 2 yoxlama oyunu keçirəcək.

    Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Bölgə təmsilçisi sentyabrın 27-si "Karvan-Yevlax"la, oktyabrın 3-də isə Yaponiyanın U-20 millisi ilə qarşılaşacaq.

    Qeyd edək ki, hər iki matç Qəbələ şəhər stadionunda baş tutacaq.

    Qəbələ FK Yaponiya millisi Qəbələ şəhər stadionu
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