İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Sumqayıtda qaydaları pozan 22 motosiklet sürücüsü saxlanılıb

    Hadisə
    • 24 sentyabr, 2026
    • 11:24
    Sumqayıtda qaydaları pozan 22 motosiklet sürücüsü saxlanılıb

    Sumqayıtda motosiklet sürücülərinə qarşı profilaktik tədbirlər keçirilib, 22 nəfər saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin və digər xidmət sahələrinin əməkdaşlarının iştirakı ilə şəhərin müxtəlif ərazilərində keçirilən tədbirlər zamanı ümumilikdə 22 motosiklet sürücüsü saxlanılıb.

    Araşdırmalarla onlardan 2 nəfərin narkotik vasitənin təsiri altında motosiklet idarə etdiyi müəyyən olunub. Həmin şəxslər barəsində müvafiq materiallar toplanaraq baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə hər iki şəxs 15 gün müddətinə inzibati qaydada həbs edilib.

    Digər 20 şəxsin isə sürücülük hüququ, eləcə də dövlət qeydiyyat nişanı olmadan motosiklet idarə etdikləri müəyyən edilib. Aşkar olunan faktlarla bağlı qanunvericiliyin tələblərinə uyğun inzibati tədbirlər görülüb.

    Sumqayıt şəhərində yol hərəkəti təhlükəsizliyinin və ictimai asayişin təmin edilməsi, bu kimi qanunazidd halların qarşısının alınması istiqamətində nəzarət-profilaktik tədbirlər davam etdiriləcək.

    Motosikletçi Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Sumqayıt
    Полиция остановила в Сумгайыте 22 мотоциклистов-нарушителей
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    12:25

    Türkiyədə 5,4 maqnitudalı zəlzələ olub, yollarda çat əmələ gəlib - YENİLƏNİB

    Region
    12:19

    Rəcəb Fərəczadə: "Kobud səhvlər Çempionlar Liqasındakı hər iki oyunda nəticəyə mənfi təsir etdi"

    Futbol
    12:19
    Foto

    Hacıqabulda Aqrar Biznes Festivalı keçirilib

    ASK
    12:18

    Kimberli Harrinqton: "BP Azərbaycanda qazandığı təcrübəni Mərkəzi Asiyada tətbiq edəcək"

    İnfrastruktur
    12:18

    Geoloq: "Naxçıvanda nadir torpaq elementləri araşdırılmalıdır"

    Energetika
    12:12

    Qazaxıstan və Hindistan ticarət dövriyyəsini 1 milyard dollara çatdırmaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    12:06
    Foto

    "Fly to Baku" festivalı çərçivəsində nümayiş olunan sərgilərin proqramı açıqlanıb

    İncəsənət
    12:00
    Foto

    Zəngilanın Cahangirbəyli kəndində 242 evin tikintisi başa çatdırılıb

    İnfrastruktur
    11:52

    Bakıda 51 min manatlıq oğurluq olub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti