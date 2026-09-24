Полиция остановила в Сумгайыте 22 мотоциклистов-нарушителей

В Сумгайыте в ходе профилактических мероприятий дорожной полицией остановлены 22 мотоциклиста, двое из которых, как оказалось, управляли транспортом под воздействием наркотиков.

Как сообщает местное бюро Report со ссылкой на МВД Азербайджана, проверки проводились сотрудниками дорожной полиции в различных частях города.

В отношении двух водителей, находившихся под воздействием наркотических средств, были собраны соответствующие материалы и направлены в суд. Решением суда каждый из них подвергнут административному аресту сроком на 15 суток.

Проверка также показала, что остальные 20 человек управляли мотоциклами без водительских прав и государственных регистрационных знаков. В отношении них приняты административные меры в соответствии с законодательством.