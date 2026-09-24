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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Полиция остановила в Сумгайыте 22 мотоциклистов-нарушителей

    Происшествия
    • 24 сентября, 2026
    • 11:50
    Полиция остановила в Сумгайыте 22 мотоциклистов-нарушителей

    В Сумгайыте в ходе профилактических мероприятий дорожной полицией остановлены 22 мотоциклиста, двое из которых, как оказалось, управляли транспортом под воздействием наркотиков.

    Как сообщает местное бюро Report со ссылкой на МВД Азербайджана, проверки проводились сотрудниками дорожной полиции в различных частях города.

    В отношении двух водителей, находившихся под воздействием наркотических средств, были собраны соответствующие материалы и направлены в суд. Решением суда каждый из них подвергнут административному аресту сроком на 15 суток.

    Проверка также показала, что остальные 20 человек управляли мотоциклами без водительских прав и государственных регистрационных знаков. В отношении них приняты административные меры в соответствии с законодательством.

    Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) Дорожная полиция Азербайджана Сумгайыт
    Sumqayıtda qaydaları pozan 22 motosiklet sürücüsü saxlanılıb
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