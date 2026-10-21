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    Программой ИИ-грамотности охвачено более 7 тыс. граждан

    Социальная защита
    • 21 октября, 2026
    • 10:52
    Программой ИИ-грамотности охвачено более 7 тыс. граждан

    Программа грамотности в области искусственного интеллекта (ИИ) охватила более 7 000 граждан, а уровень удовлетворенности участников составил 98%.

    Как сообщает Report, об этом заявила руководитель Инновационного центра развития ASAN Айсель Джабраилова на мероприятии по случаю пятилетия организации.

    По ее словам, за пять лет Центр провел более 850 тренингов, семинаров и воркшопов по более чем 150 темам, охватив свыше 35 тыс. человек.

    Обучение включает развитие "мягких" навыков, в том числе управление временем, коммуникацию и применение модели ASAN для повышения удовлетворенности граждан. Кроме того, уже два года проводятся тренинги по блокчейну, которыми воспользовались более тысячи предпринимателей.

    Искусственный интеллект (ИИ) ASAN Xidmət
    Süni intellekt savadlılığı proqramı 7 000-dən çox vətəndaşı əhatə edib
    Over 7,000 citizens reached by AI ​​literacy program in Azerbaijan
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