Программой ИИ-грамотности охвачено более 7 тыс. граждан
Социальная защита
- 21 октября, 2026
- 10:52
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Программа грамотности в области искусственного интеллекта (ИИ) охватила более 7 000 граждан, а уровень удовлетворенности участников составил 98%.
Как сообщает Report, об этом заявила руководитель Инновационного центра развития ASAN Айсель Джабраилова на мероприятии по случаю пятилетия организации.
По ее словам, за пять лет Центр провел более 850 тренингов, семинаров и воркшопов по более чем 150 темам, охватив свыше 35 тыс. человек.
Обучение включает развитие "мягких" навыков, в том числе управление временем, коммуникацию и применение модели ASAN для повышения удовлетворенности граждан. Кроме того, уже два года проводятся тренинги по блокчейну, которыми воспользовались более тысячи предпринимателей.
Süni intellekt savadlılığı proqramı 7 000-dən çox vətəndaşı əhatə edib
Over 7,000 citizens reached by AI literacy program in Azerbaijan
Последние новости
12:24
Эльмин Гасанов: С начала года отменены акты о незаконном выделении 2,5 тыс. га земельВнутренняя политика
12:22
ЕБРР намерен увеличить объем инвестиций в морской транспорт на маршруте Среднего коридораИнфраструктура
12:20
Мирзоян: TRIPP упростит пересечение границ с Азербайджаном, Грузией и ИраномВ регионе
12:20
ЕБРР: Средний коридор обладает потенциалом, выходящим за пределы транспортной отраслиИнфраструктура
12:17
Совет прессы предупредил о фейковых WhatsApp-аккаунтах от имени известных журналистовВнутренняя политика
12:16
Самир Мамедов: Скорость интернета в Азербайджане увеличилась в 7 разИКТ
12:15
ЦБА задействует механизмы повышения финустойчивости страховых компанийФинансы
12:15
Посол: Саудовская Аравия предоставляет азербайджанским студентам 121 стипендию ежегодноНаука и образование
12:10
В Венгрии задержан бывший глава ЦентробанкаДругие страны