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    Nazir: "Super elit və elit toxumların istehsalına subsidiyalar veriləcək"

    ASK
    • 24 sentyabr, 2026
    • 11:17
    Nazir: Super elit və elit toxumların istehsalına subsidiyalar veriləcək

    Azərbaycanda super elit və elit toxumların istehsalına yüksək məbləğli subsidiyalar veriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, "Toxumçuluq haqqında" qanuna edilən son dəyişikliklərə əsasən özəl sektora toxumçuluq sahəsində daha böyük imkanlar yaradılıb: "Artıq özəl sektor daha yüksək reproduksiyalı toxumları istehsal edə biləcək. Toxum və tinglərin sertifikatlaşdırılması, beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması və bu proseslərin dövlət nəzarəti altında daha asan üsulla həyata keçirilməsi əsas dəyişikliklərdəndir. Subsidiyalaşdırma baxımından isə toxumçuluğun təşviqi yolunu seçmişik və xüsusilə super elit və elit toxum istehsalında daha yuxarı məbləğli təşviq mexanizmləri formalaşdırırıq".

    M.Məmmədov həmçinin fermerlərin bazardakı tələb-təklifə uyğun planlaşdırma aparması üçün süni intellekt əsaslı tənzimləmə mexanizminin hazırlandığını vurğulayıb: "Hazırda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən rəqəmsallaşdırma və süni intellekt layihələri çərçivəsində əkinlərin mərhələli şəkildə təşviqi və ya təşviq olunmaması mexanizmi üzərində iş aparılır. Məqsəd fermer əkin aparmazdan əvvəl hansı məhsul üzrə nə qədər sahənin bəyan edildiyi barədə onu məlumatlandırmaqdır. Bu mexanizmi işə saldıqdan sonra və fermerlər buna alışdıqdan sonra, bir-iki il sonra da artıq məcburi mexanizmə keçəcəyik, harda ki hər hansı bir məhsulun müəyyən limitli əkinini dövlət tərəfindən təşviq edəcəyik, ondan yuxarı olan əkinləri isə artıq subsidiyaya ayırmayacağıq ki, fermerlər əkməkdə maraqlı olmasınlar və ya artıq ondan sonra əkib-əkməyəcəklərini nəzərə alsınlar".

    Məcnun Məmmədov Super elit və elit toxumlar Toxumçuluq haqqında qanun Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi (KTN)
    Министр: В Азербайджане увеличат субсидии на производство суперэлитных и элитных семян
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