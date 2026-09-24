Министр: В Азербайджане увеличат субсидии на производство суперэлитных и элитных семян
АПК
- 24 сентября, 2026
- 11:42
В Азербайджане будут предоставляться повышенные субсидии на производство суперэлитных и элитных семян.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов.
По его словам, последние изменения в закон "О семеноводстве" расширили возможности частного сектора в этой сфере. В частности, частные производители смогут выращивать семена более высоких репродукций, а сертификация семян и саженцев будет приведена в соответствие с международными стандартами.
"Мы выбрали путь стимулирования семеноводства и формируем механизмы более высоких сумм поддержки, особенно для производства суперэлитных и элитных семян", - отметил министр.
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