Министр: В Азербайджане увеличат субсидии на производство суперэлитных и элитных семян

В Азербайджане будут предоставляться повышенные субсидии на производство суперэлитных и элитных семян.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов.

По его словам, последние изменения в закон "О семеноводстве" расширили возможности частного сектора в этой сфере. В частности, частные производители смогут выращивать семена более высоких репродукций, а сертификация семян и саженцев будет приведена в соответствие с международными стандартами.

"Мы выбрали путь стимулирования семеноводства и формируем механизмы более высоких сумм поддержки, особенно для производства суперэлитных и элитных семян", - отметил министр.