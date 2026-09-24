Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-avqust, 2026)
- 24 sentyabr, 2026
- 11:12
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən ölkədə fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu ilin yanvar-avqust aylarında topladığı sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Sığorta şirkətləri
|
Sığorta haqları
(milyon manatla)
|
İllik dinamika
|
1
|
PASHA Life Insurance
|
517,884
|
7,6%
|
2
|
PASHA Insurance
|
273,302
|
10,2%
|
3
|
Ateshgah Life Insurance
|
75,051
|
2,6%
|
4
|
Ateshgah Insurance
|
58,764
|
37,6%
|
5
|
Gala Insurance
|
41,696
|
-28,7%
|
6
|
Mega Insurance
|
24,115
|
5,4%
|
7
|
Mega Life Insurance
|
20,034
|
84,7%
|
8
|
Agro Insurance
|
19,425
|
26,2%
|
9
|
Xalq Insurance
|
18,324
|
1,5%
|
10
|
Gala Life Insurance
|
18,025
|
-14,4%
|
11
|
Azerbaijan Industry Insurance
|
17,969
|
-17,0%
|
12
|
A-Group Insurance
|
10,640
|
0,5%
|
13
|
Xalq Life Insurance
|
8,433
|
16,9%
|
14
|
Silkway Insurance
|
6,524
|
56,4%
|
15
|
Azinsurance
|
5,206
|
-9,2%
|
16
|
Atainsurance
|
0,003
|
-99,9%
|
|
Cəmi
|
1 115,395
|
6,4%