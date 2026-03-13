Трамп заявил о готовности США сопровождать суда в Ормузском проливе
Другие страны
- 13 марта, 2026
- 16:22
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Соединенных Штатов сопровождать суда при прохождении через Ормузский пролив в случае необходимости.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом он сообщил в интервью FOX News.
Отвечая на вопрос о возможной помощи нефтяным танкерам при прохождении стратегически важного пролива, Трамп сказал: "Мы бы сделали это, если бы потребовалась помощь. Но, знаете, надеюсь, все пройдет очень хорошо. Посмотрим, что будет".
Кроме того, президент США добавил, что Соединенные Штаты нанесут Ирану мощные удары в скором времени:
"В течение следующей недели мы будем наносить им очень сильные удары".
Последние новости
16:30
Тахир Рзаев: Один пешеход - не повод останавливать машинуВнутренняя политика
16:28
Трамп: Россия, возможно, немного помогает ИрануДругие страны
16:22
Трамп заявил о готовности США сопровождать суда в Ормузском проливеДругие страны
16:21
Фото
Из Ирана в Азербайджан эвакуированы 7 граждан Индии - ОБНОВЛЕНО-2Внутренняя политика
16:17
Гутерриш призвал Израиль и "Хезболлах" прекратить войну и восстановить суверенитет ЛиванаДругие страны
16:16
Минобороны Азербайджана выразило солидарность с Турцией после новой ракетной атакиАрмия
16:16
Милли Меджлис принял отчет правительства Азербайджана - ОБНОВЛЕНОМилли Меджлис
16:07
В Азербайджане задержали мужчину, шантажировавшего женщин ИИ-фото и видеоПроисшествия
16:03