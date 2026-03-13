Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Трамп заявил о готовности США сопровождать суда в Ормузском проливе

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Соединенных Штатов сопровождать суда при прохождении через Ормузский пролив в случае необходимости.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом он сообщил в интервью FOX News.

    Отвечая на вопрос о возможной помощи нефтяным танкерам при прохождении стратегически важного пролива, Трамп сказал: "Мы бы сделали это, если бы потребовалась помощь. Но, знаете, надеюсь, все пройдет очень хорошо. Посмотрим, что будет".

    Кроме того, президент США добавил, что Соединенные Штаты нанесут Ирану мощные удары в скором времени:

    "В течение следующей недели мы будем наносить им очень сильные удары".

