Tramp Hörmüz boğazında gəmiləri müşayiət etməyə hazır olduqlarını bəyan edib
Digər ölkələr
- 13 mart, 2026
- 16:32
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Birləşmiş Ştatların zərurət yarandığı halda gəmiləri Hörmüz boğazından keçərkən müşayiət etməyə hazır olduğunu bəyan edib.
"Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə "FOX News"a müsahibəsində bildirib.
