İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Tramp Hörmüz boğazında gəmiləri müşayiət etməyə hazır olduqlarını bəyan edib

    Digər ölkələr
    • 13 mart, 2026
    • 16:32
    Tramp Hörmüz boğazında gəmiləri müşayiət etməyə hazır olduqlarını bəyan edib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Birləşmiş Ştatların zərurət yarandığı halda gəmiləri Hörmüz boğazından keçərkən müşayiət etməyə hazır olduğunu bəyan edib.

    "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə "FOX News"a müsahibəsində bildirib.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Hörmüz boğazı Donald Tramp
    Трамп заявил о готовности США сопровождать суда в Ормузском проливе

    Son xəbərlər

    17:45

    AYNA: 83 nömrəli müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir

    İnfrastruktur
    17:39

    Antuan Semenyo İngiltərə Premyer Liqasında fevralın ən yaxşı futbolçusu seçilib

    Futbol
    17:30
    Foto

    İrandan Azərbaycana daha 39 Hindistan vətəndaşı təxliyə edilib - YENİLƏNİB-3

    Daxili siyasət
    17:30
    Foto

    Sahib Ələkbərov Xankəndidə vətəndaşları qəbul edib

    İqtisadiyyat
    17:26

    Qvardiola Premyer Liqada ən çox ayın baş məşqçisi seçilən üçüncü mütəxəssis olub

    Futbol
    17:25

    Britaniya və Fransa səfirləri Bryanska endirilən zərbələrə görə Rusiya XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    17:25
    Foto

    ÜST rəhbəri Bakıdakı Uşaq və Yeniyetmələr üçün Vərəm Sanatoriyasındakı işləri yüksək qiymətləndirib

    Sağlamlıq
    17:23

    Pit Heqset: ABŞ İrandakı məktəbə endirilən zərbə ilə bağlı araşdırmaya başlayıb

    Digər ölkələr
    17:19

    Azərbaycanda ilk dəfə işə başlayanlar üçün sağlamlıq arayışının rüsumsuz verilməsi təklif edilir

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti