Трамп заявил о готовности к встрече с Ким Чен Ыном в ходе азиатского турне
Другие страны
- 25 октября, 2025
- 08:10
Президент США Дональд Трамп заявил, что открыт к идее встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках азиатского турне.
Как передает Report, об этом американский лидер заявил беседуя с журналистами на борту своего самолета.
"Я на 100% открыт к этому. У меня с ним хорошие отношения", - отметил он.
Как заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, Трамп посетит Малайзию, Японию и Республику Корея. Ему предстоят не только двусторонние переговоры, но и мероприятия по линии АСЕАН и АТЭС. На 30 октября в Южной Корее намечены переговоры Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.
