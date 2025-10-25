İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    Tramp Asiya turu zamanı Kim Çen Inla görüşməyə hazır olduğunu açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 25 oktyabr, 2025
    • 08:19
    Tramp Asiya turu zamanı Kim Çen Inla görüşməyə hazır olduğunu açıqlayıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Asiya turu zamanı Şimali Koreya lideri Kim Çen Inla görüşmək fikrinə açıq olduğunu bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Amerika lideri öz təyyarəsində jurnalistlərə açıqlama verərkən deyib.

    "Mən buna 100% açığam. Onunla yaxşı münasibətim var", - deyə o qeyd edib.

    Ağ Evin mətbuat katibi Karolin Livitt cümə axşamı bildirib ki, Tramp Malayziya, Yaponiya və Koreya Respublikasına səfər edəcək.

    O, təkcə ikitərəfli danışıqlar aparmayacaq, həm də ASEAN və APEC tədbirlərində iştirak edəcək.

    Tramp və Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpin arasında danışıqlar oktyabrın 30-da Cənubi Koreyada planlaşdırılır.

    Şimali Koreya ABŞ
    Трамп заявил о готовности к встрече с Ким Чен Ыном в ходе азиатского турне

    Son xəbərlər

    09:22

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (25.10.2025)

    Maliyyə
    09:11

    Azərbaycanın 5 boksçusu Avropa çempionatında finala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    09:05

    Kiyev ballistik raketlərlə atəşə tutulub, uşaq bağçası dağılıb

    Digər ölkələr
    09:00

    Premyer Liqa: "Araz-Naxçıvan" "Sabah"la, "Zirə" "Sumqayıt"la üz-üzə gələcək

    Futbol
    08:55

    Qazaxıstanda Respublika Günü və Suverenlik Bəyannaməsinin 35-ci ildönümü qeyd edilir

    Region
    08:52

    KİV: Neymar Avropadan heç bir təklif almayıb və MLS-ə keçə bilər

    Futbol
    08:47

    KİV: "Toyota" öz avtomobillərini ABŞ-dən Yaponiyaya göndərməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    08:26

    Tramp Çin lideri ilə Rusiya-Ukrayna müharibəsini və Tayvanı müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    08:19

    Tramp Asiya turu zamanı Kim Çen Inla görüşməyə hazır olduğunu açıqlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti