Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Трамп заявил о формировании "Совета мира" для управления сектором Газа

    Другие страны
    • 16 января, 2026
    • 04:47
    Трамп заявил о формировании Совета мира для управления сектором Газа

    Президент США Дональд Трамп заявил, что сформирован так называемый "Совет мира", который будет управлять сектором Газа.

    Как передает Report, об этом он сообщил в публикации в социальной сети Truth Social.

    "Я с гордостью сообщаю, что "Совет мира" сформирован", - заявил Трамп, добавив, что состав этого управляющего органа "будет вскоре озвучен".

    Дональд Трамп cектор Газа "Совета мира"

    Последние новости

    04:47

    Трамп заявил о формировании "Совета мира" для управления сектором Газа

    Другие страны
    04:19

    ANA-MPA: Судовладельцы Греции потребовали реакции ЕС на нападения на танкеры

    Другие страны
    03:55

    SABA: Правительство Йемена ушло в отставку

    Другие страны
    03:22

    Постпред при ООН: США не исключают никакие действия в отношении Ирана

    Другие страны
    02:40

    В ЮАР из крупнейшего заповедника экстренно эвакуировали более 600 человек

    Другие страны
    02:08

    Министр иностранных дел Ирана обсудил с генсеком ООН ситуацию с протестами

    Другие страны
    02:00

    Венесуэльская оппозиционерка Мачадо отдала Трампу Нобелевскую премию мира

    Другие страны
    01:39
    Фото

    В Женеве стартовал форум Международного центра Низами Гянджеви с участием более 50 мировых лидеров

    Внешняя политика
    01:27

    Трамп встретился с лидером оппозиции Венесуэлы Марией Кориной Мачадо - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей