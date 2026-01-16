Трамп заявил о формировании "Совета мира" для управления сектором Газа
- 16 января, 2026
- 04:47
Президент США Дональд Трамп заявил, что сформирован так называемый "Совет мира", который будет управлять сектором Газа.
Как передает Report, об этом он сообщил в публикации в социальной сети Truth Social.
"Я с гордостью сообщаю, что "Совет мира" сформирован", - заявил Трамп, добавив, что состав этого управляющего органа "будет вскоре озвучен".
Трамп заявил о формировании "Совета мира" для управления сектором Газа
