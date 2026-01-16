Tramp Qəzzanın idarə olunması üçün "Sülh Şurası"nın yaradıldığını elan edib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Qəzza zolağını idarə etmək üçün sözdə "Sülh Şurası"nın yaradıldığını elan edib.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu barədə "Truth Social" sosial şəbəkə hesabındakı paylaşımında bildirib.

    "Sülh Şurasının yaradıldığını elan etməkdən qürur duyuram", - Tramp bildirib və əlavə edib ki, bu idarəetmə orqanının tərkibi "tezliklə açıqlanacaq".

