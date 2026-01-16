Tramp Qəzzanın idarə olunması üçün "Sülh Şurası"nın yaradıldığını elan edib
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Qəzza zolağını idarə etmək üçün sözdə "Sülh Şurası"nın yaradıldığını elan edib.
"Report"un məlumatına görə, o, bu barədə "Truth Social" sosial şəbəkə hesabındakı paylaşımında bildirib.
"Sülh Şurasının yaradıldığını elan etməkdən qürur duyuram", - Tramp bildirib və əlavə edib ki, bu idarəetmə orqanının tərkibi "tezliklə açıqlanacaq".
