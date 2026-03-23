Трамп заявил, что США с начала эскалации уничтожили 158 кораблей ВМС Ирана

США с начала военной операции против Ирана нанесла удары, в результате которых были уничтожены 158 кораблей исламской республики.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на мероприятии в Мемфисе, штат Теннесси.

"Мы разрушили их оборонно-промышленный комплекс, ликвидируем их ВМС, 158 кораблей уничтожены" - сказал глава Белого дома.

Помимо этого, Трамп утверждал, что количество запусков иранских беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет якобы сократилось более чем на 90%.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Трамп в понедельник, 23 марта заявил, что Вашингтон провел "очень хорошие" переговоры с Тегераном о "полном урегулировании" конфликта на Ближнем Востоке. В свою очередь Иран утверждает, что не имел прямых контактов с США.