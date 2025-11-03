Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    США не намерены воевать с Венесуэлой.

    Как передает Report, об этом американский лидер Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS News.

    Журналист Нора О"Доннелл задала президенту вопрос о том, собираются ли США начинать войну с Венесуэлой. "Сомневаюсь. Не думаю", - ответил Трамп.

    При этом он указал на проблемы в плане наркотиков и миграции, высказавшись об отсутствии желания начинать военный конфликт для разрешения этих вопросов.

    Трамп и ранее подчеркивал, что не рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы. Однако после таких заявлений американского лидера появлялись сообщения, что США укрепляют ударный потенциал группировки ВМС у берегов южноамериканской страны.

