Трамп заявил, что США не намерены воевать с Венесуэлой
Другие страны
- 03 ноября, 2025
- 05:27
США не намерены воевать с Венесуэлой.
Как передает Report, об этом американский лидер Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS News.
Журналист Нора О"Доннелл задала президенту вопрос о том, собираются ли США начинать войну с Венесуэлой. "Сомневаюсь. Не думаю", - ответил Трамп.
При этом он указал на проблемы в плане наркотиков и миграции, высказавшись об отсутствии желания начинать военный конфликт для разрешения этих вопросов.
Трамп и ранее подчеркивал, что не рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы. Однако после таких заявлений американского лидера появлялись сообщения, что США укрепляют ударный потенциал группировки ВМС у берегов южноамериканской страны.
