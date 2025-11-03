Tramp: ABŞ-nin Venesuela ilə müharibəyə başlamaq niyyəti yoxdur
Digər ölkələr
- 03 noyabr, 2025
- 05:59
ABŞ Venesuela ilə müharibəyə getmək niyyətində deyil.
"Report"un məlumatına görə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp bunu "CBS News"a verdiyi müsahibədə bildirib.
Jurnalist Nora O Donnell Prezidentdən ABŞ-nin Venesuela ilə müharibəyə başlamaq niyyətində olub-olmadığını soruşub. "Şübhə edirəm. Düşünmürəm", - Tramp cavab verib.
O, bunula yanaşı narkotik və miqrasiya ilə bağlı problemlərə toxunaraq, bu məsələləri həll etmək üçün hərbi münaqişəyə başlamaq istəmədiyini bildirib.
Tramp əvvəllər Venesuela ərazisinə zərbələr endirməyi düşünmədiyini vurğulayıb. Lakin onun bu açıqlamalarından sonra ABŞ-nin Cənubi Amerika ölkəsinin sahillərində Hərbi Dəniz Qüvvələrinin qruplaşmalarının zərbə imkanlarını gücləndirdiyi barədə məlumatlar yayılıb.
