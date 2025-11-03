İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Tramp: ABŞ-nin Venesuela ilə müharibəyə başlamaq niyyəti yoxdur

    Digər ölkələr
    • 03 noyabr, 2025
    • 05:59
    Tramp: ABŞ-nin Venesuela ilə müharibəyə başlamaq niyyəti yoxdur

    ABŞ Venesuela ilə müharibəyə getmək niyyətində deyil.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp bunu "CBS News"a verdiyi müsahibədə bildirib.

    Jurnalist Nora O Donnell Prezidentdən ABŞ-nin Venesuela ilə müharibəyə başlamaq niyyətində olub-olmadığını soruşub. "Şübhə edirəm. Düşünmürəm", - Tramp cavab verib.

    O, bunula yanaşı narkotik və miqrasiya ilə bağlı problemlərə toxunaraq, bu məsələləri həll etmək üçün hərbi münaqişəyə başlamaq istəmədiyini bildirib.

    Tramp əvvəllər Venesuela ərazisinə zərbələr endirməyi düşünmədiyini vurğulayıb. Lakin onun bu açıqlamalarından sonra ABŞ-nin Cənubi Amerika ölkəsinin sahillərində Hərbi Dəniz Qüvvələrinin qruplaşmalarının zərbə imkanlarını gücləndirdiyi barədə məlumatlar yayılıb.

    ABŞ Venesuela müharibə
    Трамп заявил, что США не намерены воевать с Венесуэлой

    Son xəbərlər

    05:59

    Tramp: ABŞ-nin Venesuela ilə müharibəyə başlamaq niyyəti yoxdur

    Digər ölkələr
    05:35

    Əfqanıstanda güclü zəlzələ zamanı azı dörd nəfər ölüb, onlarla insan xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    05:22

    Tramp ABŞ-nin nüvə sınaqları keçirəcəyini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    04:53

    "Çelsi" və "Tottenhem" "Portu"nun hücumçusu ilə maraqlanır

    Futbol
    04:09

    Tramp "Tomahawk" raketlərinin Ukraynaya tədarükü barədə hələ düşünmədiyini bildirib

    Digər ölkələr
    03:37

    Almaniyada naməlum dron hava limanının fəaliyyətini iflic edib

    Digər ölkələr
    03:14

    KİV: Karib dənizində gəmilərə zərbələr üçün ABŞ Konqresinin təsdiqi tələb olunmur

    Digər ölkələr
    02:48

    Serbiya DİN: Belqradda aksiyada polis əməkdaşı yaralanıb

    Digər ölkələr
    02:24

    Çexiya gələn il orduya iki mindən çox müqaviləli hərbçi cəlb edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti