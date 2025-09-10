Трамп заявил, что поговорит с Путиным по телефону на этой или следующей неделе

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что проведет телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным на текущей неделе или в начале следующей.

Как сообщает Report, об этом он заявил журналистам, коснувшись возможного телефонного разговора с лидером РФ.

"Я думаю, на этой неделе или в начале следующей недели", - добавил Трамп.

Ранее президент США подчеркнул, что Москва сознательно затягивает российко-украинскую войну.

"Кажется, что каждый раз, когда я думаю, что мы близки к этому, они берут и сбрасывают еще одну бомбу на кого-то - и это совершенно недопустимо", - сказал Трамп в интервью радиоведущему Стиву Розенбергу.