ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар

    Трамп заявил, что поговорит с Путиным по телефону на этой или следующей неделе

    Другие страны
    • 10 сентября, 2025
    • 04:22
    Трамп заявил, что поговорит с Путиным по телефону на этой или следующей неделе

    Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что проведет телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным на текущей неделе или в начале следующей.

    Как сообщает Report, об этом он заявил журналистам, коснувшись возможного телефонного разговора с лидером РФ.

    "Я думаю, на этой неделе или в начале следующей недели", - добавил Трамп.

    Ранее президент США подчеркнул, что Москва сознательно затягивает российко-украинскую войну.

    "Кажется, что каждый раз, когда я думаю, что мы близки к этому, они берут и сбрасывают еще одну бомбу на кого-то - и это совершенно недопустимо", - сказал Трамп в интервью радиоведущему Стиву Розенбергу.

    Дональд Трамп российско-украинская война телефонный разговор Владимир Путин
    Tramp Putinlə yenidən danışacağını bildirib

    Последние новости

    05:06

    ООН: Число детей с избыточным весом за четверть века удвоилось до 391 млн

    Здоровье
    04:39

    Weltwoche: Макрон продвигает "коалицию желающих" надеясь остаться у власти

    Другие страны
    04:22

    Трамп заявил, что поговорит с Путиным по телефону на этой или следующей неделе

    Другие страны
    03:57

    Недалеко от Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Другие страны
    03:19

    Премьер Катара: Переговоры по Газе остановлены после атаки на Доху

    Другие страны
    02:45

    Около 70% опрошенных немцев недовольны действиями канцлера ФРГ

    Другие страны
    02:07

    Конгрессмены США посетят Китай

    Другие страны
    01:39

    СМИ: Катарская полиция продолжает поиск пропавших после ударов по Дохе

    Другие страны
    01:23
    Фото

    Хикмет Гаджиев и глава комитета Палаты представителей США подчеркнули стратегическое значение Вашингтонского саммита

    Внешняя политика
    Лента новостей