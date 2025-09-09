ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    Трамп: Россия сознательно затягивает войну в Украине

    Другие страны
    • 09 сентября, 2025
    • 23:49
    Москва сознательно затягивает российко-украинскую войну.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью радиоведущему Стиву Розенбергу.

    По словам американского лидера, каждый раз, когда стороны идут к достижению прогресса в переговорах, Россия совершает действия, препятствующие урегулированию. Трамп назвал подобное поведение совершенно недопустимым.

    "Кажется, что каждый раз, когда я думаю, что мы близки к этому, он берет и сбрасывает ещё одну бомбу на кого-то - и это совершенно недопустимо", - сказал Трамп.

    Во вторник американский лидер заявил, что по-прежнему планирует добиться прекращения конфликта между РФ и Украиной.

    По его словам, решение конфликта казалось "самым простым" для США, однако ситуация стала сложной "из-за взаимной вражды" на уровне глав государств – президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

    Tramp: Rusiya Ukraynadakı müharibəni qəsdən uzadır

