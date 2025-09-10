Tramp: Rusiya Ukraynadakı müharibəni qəsdən uzadır

İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal
    Digər ölkələr
    • 10 sentyabr, 2025
    • 01:00
    "Moskva Rusiya-Ukrayna müharibəsini qəsdən uzadır".

    "Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp radioaparıcı Stiv Rozenberqə müsahibəsində deyib.

    Amerika liderinin sözlərinə görə, tərəflər hər dəfə danışıqlarda irəliləyiş əldə etmək istiqamətində hərəkət edəndə Rusiya nizamlanmaya mane olan hərəkətlər edir.

    Tramp bu cür davranışı tamamilə qəbuledilməz adlandırıb: "Deyəsən hər dəfə ona yaxın olduğumuzu düşünəndə gedib kiminsə üstünə bir də bomba atır. Bu, tamamilə qəbuledilməzdir".

    Трамп: Россия сознательно затягивает войну в Украине

