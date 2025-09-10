İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal
    Tramp Putinlə yenidən danışacağını bildirib

    ABŞ prezidenti Donald Tramp Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə bu həftə və ya gələn həftənin əvvəlində telefon danışığı aparacağını gözləyir.

    "Report" xəbər verir ki, o, çərşənbə axşamı jurnalistlərə Rusiya lideri ilə mümkün telefon danışığına toxunaraq deyib: "Bu baş verəcək".

    "Düşünürəm ki, bu həftə və ya gələn həftənin əvvəlində"-, Tramp əlavə edib.

    Трамп заявил, что поговорит с Путиным по телефону на этой или следующей неделе

