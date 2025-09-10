Tramp Putinlə yenidən danışacağını bildirib
ABŞ prezidenti Donald Tramp Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə bu həftə və ya gələn həftənin əvvəlində telefon danışığı aparacağını gözləyir.
"Report" xəbər verir ki, o, çərşənbə axşamı jurnalistlərə Rusiya lideri ilə mümkün telefon danışığına toxunaraq deyib: "Bu baş verəcək".
"Düşünürəm ki, bu həftə və ya gələn həftənin əvvəlində"-, Tramp əlavə edib.
