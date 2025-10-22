Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Трамп заявил, что определится с решением о встрече с Путиным в течение двух дней

    Другие страны
    • 22 октября, 2025
    • 01:20
    Трамп заявил, что определится с решением о встрече с Путиным в течение двух дней

    Президент США Дональд Трамп заявил, что определится о проведении встречи с российским коллегой Владимиром Путиным "в течение следующих двух дней".

    Как передает Report, об этом американский лидер сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

    Он подчеркнул, что окончательного решения еще не принято, отметив что, не хотел бы "терять время впустую".

    На уточняющий вопрос журналиста Трамп ответил, что определится с решением о проведении встречи в течение двух дней.

    "Я не говорил, что встреча с Путиным будет пустой тратой времени. На этом фронте происходит много событий. Мы уведомим вас в течение следующих двух дней", - добавил президент США.

    Tramp iki gün ərzində Putinlə görüşlə bağlı qərar verəcəyini bildirib

