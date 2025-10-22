Трамп заявил, что определится с решением о встрече с Путиным в течение двух дней
Другие страны
- 22 октября, 2025
- 01:20
Президент США Дональд Трамп заявил, что определится о проведении встречи с российским коллегой Владимиром Путиным "в течение следующих двух дней".
Как передает Report, об этом американский лидер сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
Он подчеркнул, что окончательного решения еще не принято, отметив что, не хотел бы "терять время впустую".
На уточняющий вопрос журналиста Трамп ответил, что определится с решением о проведении встречи в течение двух дней.
"Я не говорил, что встреча с Путиным будет пустой тратой времени. На этом фронте происходит много событий. Мы уведомим вас в течение следующих двух дней", - добавил президент США.
