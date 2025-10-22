Tramp iki gün ərzində Putinlə görüşlə bağlı qərar verəcəyini bildirib
Digər ölkələr
- 22 oktyabr, 2025
- 01:45
ABŞ prezidenti Donald Tramp yaxın iki gün ərzində rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşüb-görüşməyəcəyinə dair qərar verəcəyini bildirib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Amerika lideri Ağ Evdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirib.
O, hələlik yekun qərarın verilmədiyini vurğulayaraq, "vaxt itirmək" istəmədiyini qeyd edib.
"Mən Putinlə görüşün vaxt itkisi olacağını deməmişəm. Bu cəbhədə çox şey var. Yaxın iki gün ərzində sizi xəbərdar edəcəyik", - ABŞ prezidenti əlavə edib.
Son xəbərlər
01:45
Tramp iki gün ərzində Putinlə görüşlə bağlı qərar verəcəyini bildiribDigər ölkələr
01:18
AK Rusiya qazının Serbiyaya nəqlini dayandırmaq niyyətində deyilDigər ölkələr
00:54
Çempionlar Liqası: "Barselona" və PSJ qələbə qazanıb, "Qarabağ"ın rəqibi isə uduzubFutbol
00:15
KİV: Rubio bu həftəsonu İsrailə səfər etməyi planlaşdırırDigər ölkələr
00:07
Erlinq Holann Çempionlar Liqasında vurduğu qolla Ronaldunun rekorduna şərik olubFutbol
00:00
Azərbaycan-İran dövlət sərhədinin tam nəzarətə götürülməsindən beş il ötürDaxili siyasət
23:48
KİV: Rütte Trampın Putinlə görüşdən imtina etməsi fonunda Vaşinqtona gedirDigər ölkələr
23:35
HƏMAS daha iki israilli girovun meyitinin qalıqlarını Qırmızı Xaç Cəmiyyətinə təhvil veribDigər ölkələr
23:35
Video