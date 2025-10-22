İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Tramp iki gün ərzində Putinlə görüşlə bağlı qərar verəcəyini bildirib

    Tramp iki gün ərzində Putinlə görüşlə bağlı qərar verəcəyini bildirib

    • 22 oktyabr, 2025
    • 01:45
    Tramp iki gün ərzində Putinlə görüşlə bağlı qərar verəcəyini bildirib

    ABŞ prezidenti Donald Tramp yaxın iki gün ərzində rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşüb-görüşməyəcəyinə dair qərar verəcəyini bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Amerika lideri Ağ Evdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirib.

    O, hələlik yekun qərarın verilmədiyini vurğulayaraq, "vaxt itirmək" istəmədiyini qeyd edib.

    "Mən Putinlə görüşün vaxt itkisi olacağını deməmişəm. Bu cəbhədə çox şey var. Yaxın iki gün ərzində sizi xəbərdar edəcəyik", - ABŞ prezidenti əlavə edib.

    Трамп заявил, что определится с решением о встрече с Путиным в течение двух дней

