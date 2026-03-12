Трамп вновь увязал действия против Ирана с предотвращением ядерной угрозы

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что целью совместной с Израилем операции против Ирана является недопущение разработки Тегераном ядерного оружия.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в Truth Social.

"Соединенные Штаты, безусловно, являются крупнейшим производителем нефти в мире, поэтому, когда цены на нефть растут, мы зарабатываем много денег. Но, гораздо больший интерес и важность для меня, как для президента – предотвращение появления ядерного оружия у злой империи, Ирана, и пресечь уничтожение Ближнего Востока и, по сути, всего мира. Я никогда не позволю этому случиться! Благодарю вас за внимание к этому вопросу", - написал он.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке также привела к резкому росту мировых цен на нефть.