российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+

    Трамп заявил, что готов ввести новые санкции против России

    Другие страны
    • 07 сентября, 2025
    • 20:57
    Трамп заявил, что готов ввести новые санкции против России

    Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести новые санкции против России.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters.

    Американский лидер выступал в Беломм доме. "Да, готов", - ответил Трамп на вопрос, готов ли он ввести дополнительные санкции против России, не вдаваясь в подробности.

    Ранее газета The New York Times сообщала со ссылкой на министра финансов США Скотта Бессента, что Вашингтон готов усилить экономическое давление на Москву, однако для этого необходима поддержка европейских союзников.

    Отметим, что в ночь на 7 сентября Россия подвергла Украину масштабной комбинированной атаке. В ходе ударов, как указывали украинские СМИ, было выпущено рекордное количество дронов и ракет, в здании украинского Кабмина возник пожар.

    Дональд Трамп санкции против РФ российско-украинская война
    Tramp Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməyə hazır olduğunu bildirib

    Последние новости

    20:57

    Трамп заявил, что готов ввести новые санкции против России

    Другие страны
    20:36

    В Агдаше перевернулся автомобиль, водитель скончался

    Происшествия
    20:16

    Азербайджан и Аргентина подписали протокол о торгово-экономическом сотрудничестве

    Энергетика
    20:09

    Al Jazeera: В течение дня в Газе погибло по меньшей мере 46 человек

    Другие страны
    19:56

    Астана, Бишкек и Ташкент договорились о водно-энергетическом балансе до 2026 года

    В регионе
    19:43
    Фото

    Озеро Урмия полностью высохло

    В регионе
    19:28

    Началось последнее лунное затмение этого года

    Наука и образование
    19:13

    Германия намерена к 2029 году подготовиться к возможной войне с Россией

    Другие страны
    19:04

    В тяжелом ДТП в Узбекистане погибли семеро, пострадали девять человек

    Другие страны
    Лента новостей