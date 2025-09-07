Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести новые санкции против России.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters.

Американский лидер выступал в Беломм доме. "Да, готов", - ответил Трамп на вопрос, готов ли он ввести дополнительные санкции против России, не вдаваясь в подробности.

Ранее газета The New York Times сообщала со ссылкой на министра финансов США Скотта Бессента, что Вашингтон готов усилить экономическое давление на Москву, однако для этого необходима поддержка европейских союзников.

Отметим, что в ночь на 7 сентября Россия подвергла Украину масштабной комбинированной атаке. В ходе ударов, как указывали украинские СМИ, было выпущено рекордное количество дронов и ракет, в здании украинского Кабмина возник пожар.