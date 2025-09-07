ВСУ: РФ выпустила более 800 БПЛА и ракет в ходе ночной атаки на Украину
- 07 сентября, 2025
- 09:58
В ночь на 7 сентября РФ нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного базирования, применив 818 средств воздушного нападения.
Как передает Report, об этом в Facebook сообщили Воздушные силы ВСУ.
Согласно информации, украинская ПВО обезвредила 751 цель, есть попадания девяти ракет и 56 ударных дронов на 37 локациях.
Отмечается, что с 17:00 (18:00 по бакинскому времени) 6 сентября РФ применила 805 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов, 9 крылатых ракет "Искандер-К", 4 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве еще несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности, находитесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.