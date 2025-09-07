Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    ВСУ: РФ выпустила более 800 БПЛА и ракет в ходе ночной атаки на Украину

    Другие страны
    • 07 сентября, 2025
    • 09:58
    ВСУ: РФ выпустила более 800 БПЛА и ракет в ходе ночной атаки на Украину

    В ночь на 7 сентября РФ нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного базирования, применив 818 средств воздушного нападения.

    Как передает Report, об этом в Facebook сообщили Воздушные силы ВСУ.

    Согласно информации, украинская ПВО обезвредила 751 цель, есть попадания девяти ракет и 56 ударных дронов на 37 локациях.

    Отмечается, что с 17:00 (18:00 по бакинскому времени) 6 сентября РФ применила 805 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов, 9 крылатых ракет "Искандер-К", 4 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23.

    "Атака продолжается, в воздушном пространстве еще несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности, находитесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.

    российско-украинская война воздушная атака БПЛА ракеты Искандер ВСУ
    Фото
    Rusiya bir gecədə Kiyevə 13 ədəd "İskəndər" raketi atıb

    Последние новости

    10:27
    Фото

    При ночной атаке ВС РФ на Днепропетровскую область Украины один человек погиб, четверо пострадали

    Другие страны
    09:58
    Фото

    ВСУ: РФ выпустила более 800 БПЛА и ракет в ходе ночной атаки на Украину

    Другие страны
    09:45

    ЧМ-2026: Турция сегодня встретится с Испанией

    Футбол
    09:37

    Вэнс назвал Трампа "человеком без выключателя"

    Другие страны
    09:18

    Кубок Европы: Сборная Азербайджана в 1/4 финала сегодня встретится с Польшей

    Командные
    08:54

    Атака российских БПЛА на Киев вызвала пожар в здании правительства, есть погибшие

    Другие страны
    08:51

    ООН призывает нарастить помощь пострадавшим от землетрясения в Афганистане

    Другие страны
    08:32

    Женщина-водитель пострадала в ДТП в Товузе

    Происшествия
    07:48

    Минобороны Канады заявило о смерти пропавшего в Латвии техника бригады НАТО

    Другие страны
    Лента новостей