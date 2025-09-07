российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    СМИ: США пригрозили России "полным коллапсом"

    Другие страны
    • 07 сентября, 2025
    • 18:20
    СМИ: США пригрозили России полным коллапсом

    США готовы усилить экономическое давление на Россию, однако для этого необходима поддержка европейских союзников.

    Как передает Report, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на министра финансов США Скотта Бессента.

    "Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужно, чтобы наши европейские партнеры последовали за нами", - сказал он.

    Бессент добавил, что введение дополнительных второстепенных санкций и пошлин для стран, которые покупают российскую нефть, может привести экономику России к "полному коллапсу" и заставить российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров.

    Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россию нужно подтолкнуть к миру и ключом к этому, по его мнению, являются именно объединенные усилия Европы и США. В частности - санкции и тарифы.

    В ночь на 7 сентября Россия нанесла серию масштабных ударов по территории Украины, в результате которых погибли четверо, пострадали 44 человека.

