    KİV: ABŞ Rusiyanı "tam çöküş"lə hədələyir

    • 07 sentyabr, 2025
    • 18:32
    KİV: ABŞ Rusiyanı tam çöküşlə hədələyir

    ABŞ Rusiyaya iqtisadi təzyiqləri artırmağa hazırdır, lakin bunun üçün avropalı müttəfiqlərin dəstəyi lazımdır.

    "Report" "The New York Times"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin maliyyə naziri Skott Bessent deyib.

    Bessent əlavə edib ki, Rusiya neftini alan ölkələrə əlavə ikinci dərəcəli sanksiyaların və tariflərin tətbiqi Rusiya iqtisadiyyatının tamamilə çökməsinə səbəb ola bilər və Rusiya Prezidenti Vladimir Putini danışıqlar masası arxasına keçirə bilər.

    Xatırladaq ki, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bir gün əvvəl qeyd edib ki, Rusiyanı sülhə doğru sövq etmək lazımdır və bunun açarı Avropa və ABŞ-nin birgə səylərindədir. 

    СМИ: США пригрозили России "полным коллапсом"

