Атака российских БПЛА на Киев вызвала пожар в здании правительства, есть погибшие
Другие страны
- 07 сентября, 2025
- 08:54
В результате массированной атаки российских БПЛА на город Киев в ночь на 7 сентября в здании правительства Украины произошел пожар.
Как передает Report, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Известно о повреждения домов в Святошинском и Дарницком районах. По меньшей мере два человека погибли, среди них – ребенок.
