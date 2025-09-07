Атака российских БПЛА на Киев вызвала пожар в здании правительства, есть погибшие

В результате массированной атаки российских БПЛА на город Киев в ночь на 7 сентября в здании правительства Украины произошел пожар.

Как передает Report, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Известно о повреждения домов в Святошинском и Дарницком районах. По меньшей мере два человека погибли, среди них – ребенок.