Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    Атака российских БПЛА на Киев вызвала пожар в здании правительства, есть погибшие

    Другие страны
    • 07 сентября, 2025
    • 08:54
    Атака российских БПЛА на Киев вызвала пожар в здании правительства, есть погибшие

    В результате массированной атаки российских БПЛА на город Киев в ночь на 7 сентября в здании правительства Украины произошел пожар.

    Как передает Report, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

    Известно о повреждения домов в Святошинском и Дарницком районах. По меньшей мере два человека погибли, среди них – ребенок.

    российско-украинская война атака дронов погибшие мирные жители
    Rusiya PUA-larının Kiyevə kütləvi hücumunda hökumət binasında yanğın olub, ölənlər var

    Последние новости

    10:27
    Фото

    При ночной атаке ВС РФ на Днепропетровскую область Украины один человек погиб, четверо пострадали

    Другие страны
    09:58
    Фото

    ВСУ: РФ выпустила более 800 БПЛА и ракет в ходе ночной атаки на Украину

    Другие страны
    09:45

    ЧМ-2026: Турция сегодня встретится с Испанией

    Футбол
    09:37

    Вэнс назвал Трампа "человеком без выключателя"

    Другие страны
    09:18

    Кубок Европы: Сборная Азербайджана в 1/4 финала сегодня встретится с Польшей

    Командные
    08:54

    Атака российских БПЛА на Киев вызвала пожар в здании правительства, есть погибшие

    Другие страны
    08:51

    ООН призывает нарастить помощь пострадавшим от землетрясения в Афганистане

    Другие страны
    08:32

    Женщина-водитель пострадала в ДТП в Товузе

    Происшествия
    07:48

    Минобороны Канады заявило о смерти пропавшего в Латвии техника бригады НАТО

    Другие страны
    Лента новостей