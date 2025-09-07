İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Rusiya PUA-larının Kiyevə kütləvi hücumunda hökumət binasında yanğın olub, ölənlər var

    Digər ölkələr
    • 07 sentyabr, 2025
    • 09:18
    Rusiya PUA-larının Kiyevə kütləvi hücumunda hökumət binasında yanğın olub, ölənlər var

    Sentyabrın 7-nə keçən gecə Rusiya PUA-larının Kiyev şəhərinə kütləvi hücumu nəticəsində Ukrayna hökumətinin binasında yanğın baş verib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə paytaxt meri Vitali Kliçko özünün Telegram kanalında məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, Svyatoşinski və Darnitski rayonlarında evlərə ziyan dəyib. 

    Bir uşaq daxil olmaqla ən azı iki nəfər ölüb.

