Rusiya PUA-larının Kiyevə kütləvi hücumunda hökumət binasında yanğın olub, ölənlər var
Digər ölkələr
- 07 sentyabr, 2025
- 09:18
Sentyabrın 7-nə keçən gecə Rusiya PUA-larının Kiyev şəhərinə kütləvi hücumu nəticəsində Ukrayna hökumətinin binasında yanğın baş verib.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə paytaxt meri Vitali Kliçko özünün Telegram kanalında məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, Svyatoşinski və Darnitski rayonlarında evlərə ziyan dəyib.
Bir uşaq daxil olmaqla ən azı iki nəfər ölüb.
Rusiya PUA-larının Kiyevə kütləvi hücumunda hökumət binasında yanğın olub, ölənlər varDigər ölkələr
