Трамп запросил у Конгресса на свою охрану более 2 млрд долларов

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Президент Дональд Трамп запросил у Конгресса США $2,2 млрд на деятельность в 2019 финансовом году Секретной службы, которая отвечает за безопасность первых лиц государства, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в направленном в понедельник законодателям проекте бюджета на следующий финансовый год, который начнется 1 октября нынешнего календарного года, "предлагается дополнительно нанять для Секретной службы 450 сотрудников". "Это позволит данному ведомству реализовать свою цель - иметь 7,6 тыс. сотрудников к концу 2019 года, то есть достичь по численности личного состава самого высокого уровня за всю свою историю", - подчеркивается в документе.

На Секретную службу, созданную в 1865 году, помимо охраны первых лиц государства, возложена обязанность вести борьбу с фальшивомонетчиками.

Кроме того, президент США предложил увеличить бюджет министерства внутренней безопасности (МВБ) до $46 млрд. "Это на $3,4 млрд или 8% больше по сравнению с ассигнованиями на деятельность МВБ в 2017 финансовом году", отмечается в проекте бюджета.

МВБ было создано в 2002 году после совершенных боевиками группировки "Аль-Каида" 11 сентября 2001 года терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, в результате которых погибли свыше 3 тыс. человек. В сферу ответственности этого ведомства входят борьба с терроризмом, защита границ, контроль за мигрантами, охрана общественной безопасности.