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    Трамп запретил въезд в США гражданам еще трех стран

    В черном списке также останутся Иран, Йемен, Ливии, Сирия и Сомали© Report

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп ужесточил ограничительные меры на въезд гражданам ряда стран и добавил в список три государства: Венесуэлу, КНДР и Чад. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении главы Белого дома.

    Запрет на въезд для граждан Венесуэлы, КНДР и Чада вступает в силу с 18 октября. В черном списке также останутся Иран, Йемен, Ливия, Сирия и Сомали, в то же время из перечня убрали Судан.

    Ограничения ужесточат и распространят в том числе на тех граждан этих стран, у кого есть доказанная связь с жителями США. При этом для граждан семи стран заморозили въезд по иммиграционным и неиммиграционным визам.

    "Сделать Америку безопасной — мой приоритет номер один. Мы не будем принимать в нашей стране тех, кого не можем тщательно проверить", — объяснил президент США это решение. 

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