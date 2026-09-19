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    Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Трамп запретил доступ в Белый дом журналистам CNN, Politico и MS NOW

    Другие страны
    • 19 сентября, 2026
    • 00:53
    Трамп запретил доступ в Белый дом журналистам CNN, Politico и MS NOW

    Президент США Дональд Трамп запретил журналистам телеканалов CNN, MS NOW и газеты Politico доступ в Белый дом.

    Как передает Report, об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social.

    Свое решение глава Белого дома аргументировал тем, что репортеры упомянутых медиа распространяют ложные сведения об администрации.

    "Медиа не должно иметь возможности постоянно рассказывать небылицы и ложь, освещая деятельность президента США, администрации Трампа или Соединенных Штатов Америки", - написал он. Американский лидер предупредил, что другие "фейк-ньюс" медиаорганизации последуют за ними.

    Дональд Трамп CNN Politico
    Tramp bəzi jurnalistlərin Ağ Evə girişini qadağan edib

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