Трамп запретил доступ в Белый дом журналистам CNN, Politico и MS NOW

Президент США Дональд Трамп запретил журналистам телеканалов CNN, MS NOW и газеты Politico доступ в Белый дом.

Как передает Report, об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social.

Свое решение глава Белого дома аргументировал тем, что репортеры упомянутых медиа распространяют ложные сведения об администрации.

"Медиа не должно иметь возможности постоянно рассказывать небылицы и ложь, освещая деятельность президента США, администрации Трампа или Соединенных Штатов Америки", - написал он. Американский лидер предупредил, что другие "фейк-ньюс" медиаорганизации последуют за ними.