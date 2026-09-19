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    Tramp bəzi jurnalistlərin Ağ Evə girişini qadağan edib

    Digər ölkələr
    • 19 sentyabr, 2026
    • 00:59
    Tramp bəzi jurnalistlərin Ağ Evə girişini qadağan edib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp CNN, MS NOW telekanallarının və "Politico" qəzetinin jurnalistlərinin Ağ Evə girişini qadağan edib.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ lideri bu barədə "Truth Social" sosial şəbəkəsində məlumat verib.

    Ağ Ev rəhbəri qərarını adıçəkilən media qurumlarının müxbirlərinin administrasiya haqqında yalan məlumatlar yayması ilə əsaslandırıb.

    "Media ABŞ prezidentinin, Tramp administrasiyasının və ya Amerika Birləşmiş Ştatlarının fəaliyyətini işıqlandırarkən davamlı olaraq uydurma və yalan məlumatlar yaymaq imkanına malik olmamalıdır", – deyə o yazıb.

    ABŞ lideri digər "saxta xəbərlər" yayan media qurumlarının da onların ardınca gələcəyi barədə xəbərdarlıq edib.

    Jurnalistika Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Donald Tramp
    Трамп запретил доступ в Белый дом журналистам CNN, Politico и MS NOW

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