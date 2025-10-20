Трамп: За нарушением режима прекращения огня в Рафахе стоят мятежники из ХАМАС

За нарушением режима прекращения огня в Рафахе на юге сектора Газа стоят мятежники из палестинского радикального движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом на борту Air Force One заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

Он допустил, что руководство радикалов не имеет отношения к инциденту.

"Мы считаем, что руководство ХАМАС, возможно, не причастно к этому, и, возможно, это были мятежники внутри ХАМАС. В любом случае, мы будем действовать очень жестко", - сказал американский лидер.

Ранее в ЦАХАЛ заявили о нарушении палестинскими радикалами режима прекращения огня, сообщив об инциденте в районе города Рафах на юге анклава, где обстреляли израильских военных. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в нарушении режима прекращения огня движение ХАМАС и дал ВС указание "принять меры" против радикалов. После этого армия нанесла серию ударов по всему анклаву, атаковав десятки целей. Позднее военные уточнили, что в результате инцидента погибли двое военных, еще один тяжело ранен. Представители ХАМАС отрицают связь движения со случившимся в Рафахе.