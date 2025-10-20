Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    Трамп: За нарушением режима прекращения огня в Рафахе стоят мятежники из ХАМАС

    Другие страны
    • 20 октября, 2025
    • 05:37
    Трамп: За нарушением режима прекращения огня в Рафахе стоят мятежники из ХАМАС

    За нарушением режима прекращения огня в Рафахе на юге сектора Газа стоят мятежники из палестинского радикального движения ХАМАС.

    Как передает Report, об этом на борту Air Force One заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

    Он допустил, что руководство радикалов не имеет отношения к инциденту.

    "Мы считаем, что руководство ХАМАС, возможно, не причастно к этому, и, возможно, это были мятежники внутри ХАМАС. В любом случае, мы будем действовать очень жестко", - сказал американский лидер.

    Ранее в ЦАХАЛ заявили о нарушении палестинскими радикалами режима прекращения огня, сообщив об инциденте в районе города Рафах на юге анклава, где обстреляли израильских военных. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в нарушении режима прекращения огня движение ХАМАС и дал ВС указание "принять меры" против радикалов. После этого армия нанесла серию ударов по всему анклаву, атаковав десятки целей. Позднее военные уточнили, что в результате инцидента погибли двое военных, еще один тяжело ранен. Представители ХАМАС отрицают связь движения со случившимся в Рафахе.

    Дональд Трамп сектор Газа ХАМАС

    Последние новости

    06:14

    Самолет AZAL, следовавший в Баку из Санкт-Петербурга, вернулся в аэропорт вылета

    Инфраструктура
    06:09

    Китай в январе - сентябре сократил импорт нефти из РФ на 8,1%

    Другие страны
    05:37

    Трамп: За нарушением режима прекращения огня в Рафахе стоят мятежники из ХАМАС

    Другие страны
    05:21

    Трамп вновь предложил России и Украине остановиться на текущей линии фронта

    Другие страны
    04:52

    СМИ: ФИФА может изменить правило офсайда перед ЧМ-2026

    Футбол
    04:17

    Вэнс: Решение о поставках Tomahawk Киеву пока не принято

    Другие страны
    03:44

    Эрсин Татар поздравил своего оппонента с победой на президентских выборах в ТРСК

    Другие страны
    03:08

    SCMP: В Гонконге грузовой самолет выкатился за пределы ВПП

    Другие страны
    02:39

    CNN: Цены на кофе в США выросли более чем на 20% из-за пошлин Трампа

    Другие страны
    Лента новостей