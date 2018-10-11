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    Трамп: Южная Корея не отменит санкций против КНДР без разрешения США

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Южная Корея не снимет санкции с КНДР без одобрения США. Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил президент США  Дональд Трамп.

    По словам американского президента, власти Южной Кореи не предпринимают никаких шагов без одобрения Соединенных Штатов.

    "Они (Южная Корея - ред.) не сделают этого без нашего одобрения", - сказал Д.Трамп.

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