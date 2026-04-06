Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну с Ираном ради "нефти и кучи денег"

Президент США Дональд Трамп заявил, что заинтересован в продолжении войны с Ираном ради контроля над иранской нефтью.

Как сообщает Report, об этом Трамп заявил на пасхальном мероприятии в Белом доме.

"Если бы это зависело от меня, я бы продолжил войну. Я забрал бы нефть, я бы оставил ее себе, и мы бы заработали кучу денег", - сказал он.

При этом Трамп подчеркнул, что американское общество выступает за завершение войны, и он намерен учитывать это настроение. По его словам, он хочет сделать народ "счастливым".