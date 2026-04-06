Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну с Ираном ради "нефти и кучи денег"
Другие страны
- 06 апреля, 2026
- 19:29
Президент США Дональд Трамп заявил, что заинтересован в продолжении войны с Ираном ради контроля над иранской нефтью.
Как сообщает Report, об этом Трамп заявил на пасхальном мероприятии в Белом доме.
"Если бы это зависело от меня, я бы продолжил войну. Я забрал бы нефть, я бы оставил ее себе, и мы бы заработали кучу денег", - сказал он.
При этом Трамп подчеркнул, что американское общество выступает за завершение войны, и он намерен учитывать это настроение. По его словам, он хочет сделать народ "счастливым".
Последние новости
21:20
Израиль подтвердил удар по одному из крупнейших нефтехимических комплексов ИранаДругие страны
21:04
На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры его визита в ГрузиюВнешняя политика
21:01
Эрдоган: Мы активизируем дипломатические усилия для завершения войны против ИранаВ регионе
20:53
В Израиле свыше 7 тыс. человек пострадали в результате ударов ИранаДругие страны
20:44
Багаи: Иран ударит по аналогичной инфраструктуре США в ответ на атакиДругие страны
20:36
Фото
Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в ГрузиюВнешняя политика
20:34
США и Израиль атаковали жилые районы в Иране, есть погибшиеВ регионе
20:22
Ермек Кошербаев прибыл с официальным визитом в ГрузиюВ регионе
20:11
Видео