    Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну с Ираном ради "нефти и кучи денег"

    • 06 апреля, 2026
    • 19:29
    Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну с Ираном ради нефти и кучи денег

    Президент США Дональд Трамп заявил, что заинтересован в продолжении войны с Ираном ради контроля над иранской нефтью.

    Как сообщает Report, об этом Трамп заявил на пасхальном мероприятии в Белом доме.

    "Если бы это зависело от меня, я бы продолжил войну. Я забрал бы нефть, я бы оставил ее себе, и мы бы заработали кучу денег", - сказал он.

    При этом Трамп подчеркнул, что американское общество выступает за завершение войны, и он намерен учитывать это настроение. По его словам, он хочет сделать народ "счастливым".

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Дональд Трамп
    Tramp neft və pula görə İranla müharibəni davam etdirmək istədiyini açıqlayıb
    Trump says, ‘If it were up to me, I take the oil'

