Трамп выразил уверенность в завершении российско-украинской войны

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что российско-украинская война будет завершена, признав, что добиться этого оказалось труднее, чем он ожидал.

Как передает Report, такую позицию глава американской администрации изложил, выступая перед высшим командным составом Вооруженных сил США.

"Я думаю, мы покончим с этим. Но эта (война - ред.) оказалась самой сложной для урегулирования", - заявил Трамп на совещании с участием американского генералитета, которое было организовано военным министром США Питом Хегсетом.

По утверждению Трампа, во время саммита США и РФ на Аляске он заявил российскому лидеру Владимиру Путину, что конфликт с Украиной должен был завершиться в течение недели.

Ранее президент США отметил, что разочарован в Путине и снова сравнил его с бумажным тигром.