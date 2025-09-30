İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Tramp Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həll olunacağına əminliyini ifadə edib

    • 30 sentyabr, 2025
    • 22:00
    Tramp Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həll olunacağına əminliyini ifadə edib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həll oluna biləcəyinə əminliyini ifadə edərək, buna nail olmağın onun gözlədiyindən də çətin olduğunu etiraf edib.

    "Report" xəbər verir ki, Amerika administrasiyasının rəhbəri bu mövqeyi ABŞ Silahlı Qüvvələrinin yüksək rütbəli komandanlığı qarşısında çıxışı zamanı açıqlayıb.

    "Düşünürəm ki, biz buna son qoyacağıq. Lakin bu münaqişənin həlli ən çətin olduğu ortaya çıxıb. ABŞ Ukrayna böhranına pul xərcləmir. Biz NATO-ya avadanlıq satırıq, NATO onun pulunu ödəyir və Ukraynaya və ya başqasına verir. Onlar həmin vəsaiti özündə saxlaya bilərlər", - deyə o vurğulayıb.

