Президент США Дональд Трамп снова назвал Россию "бумажным тигром", хотя обещал этого не делать.

Как передает Report, об этом он сказал в своем выступлении перед американскими генералами.

"Я так разочарован Путиным. Я думал, что он быстро с этим разберется. Он должен был закончить эту войну за неделю. Я сказал Путину: Ты выглядишь плохо. Ты уже 4 года ведешь войну, которая должна была длиться неделю. Ты что, бумажный тигр?" - заявил американский лидер.

Трамп также упомянул об угрозах, которые недавно исходили от некоторых российских чиновников: "Я отправил атомные подводные лодки. Я сделал это из-за его упоминания слова "ядерный". И я отправил подлодку или две к берегу России. Просто для предосторожности. Мы не можем позволить людям разбрасываться этим словом направо и налево".