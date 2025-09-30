Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Трамп снова назвал Россию "бумажным тигром"

    Другие страны
    • 30 сентября, 2025
    • 19:00
    Трамп снова назвал Россию бумажным тигром

    Президент США Дональд Трамп снова назвал Россию "бумажным тигром", хотя обещал этого не делать.

    Как передает Report, об этом он сказал в своем выступлении перед американскими генералами.

    "Я так разочарован Путиным. Я думал, что он быстро с этим разберется. Он должен был закончить эту войну за неделю. Я сказал Путину: Ты выглядишь плохо. Ты уже 4 года ведешь войну, которая должна была длиться неделю. Ты что, бумажный тигр?" - заявил американский лидер.

    Трамп также упомянул об угрозах, которые недавно исходили от некоторых российских чиновников: "Я отправил атомные подводные лодки. Я сделал это из-за его упоминания слова "ядерный". И я отправил подлодку или две к берегу России. Просто для предосторожности. Мы не можем позволить людям разбрасываться этим словом направо и налево".

    Дональд Трамп США атомные подлодки российско-украинская война Владимир Путин
    Tramp Rusiyanı yenidən "kağız pələng" adlandırıb

