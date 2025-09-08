российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    Трамп выразил уверенность, что сможет завершить российско-украинскую войну

    Другие страны
    • 08 сентября, 2025
    • 03:50
    Трамп выразил уверенность, что сможет завершить российско-украинскую войну

    Президент США Дональд Трамп заявил о своем недовольстве текущей ситуацией, касающейся России и Украины, но выразил уверенность в том, что война будет завершена.

    Как сообщает Report, глава Белого дома отвечал на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

    "Я недоволен всей этой ситуацией", - сказал Трамп. "Я не в восторге от того, что там происходит. Я считаю, что это будет урегулировано", - добавил он, говоря о российско-украинской войне. "Я уверен, что мы это сделаем".

    Трамп также подчеркнул, что ряд лидеров европейских стран прибудут в понедельник и вторник в Соединенные Штаты для обсуждения мирного урегулирования войны в Украине.

    Ранее президент США заявил о готовности ввести новые санкции против России.

    Лента новостей