Трамп выразил уверенность, что сможет завершить российско-украинскую войну
Другие страны
- 08 сентября, 2025
- 03:50
Президент США Дональд Трамп заявил о своем недовольстве текущей ситуацией, касающейся России и Украины, но выразил уверенность в том, что война будет завершена.
Как сообщает Report, глава Белого дома отвечал на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.
"Я недоволен всей этой ситуацией", - сказал Трамп. "Я не в восторге от того, что там происходит. Я считаю, что это будет урегулировано", - добавил он, говоря о российско-украинской войне. "Я уверен, что мы это сделаем".
Трамп также подчеркнул, что ряд лидеров европейских стран прибудут в понедельник и вторник в Соединенные Штаты для обсуждения мирного урегулирования войны в Украине.
Ранее президент США заявил о готовности ввести новые санкции против России.
Последние новости
04:37
Трамп планирует в ближайшее время поговорить с ПутинымДругие страны
04:21
В результате обрушения дома в Эрзуруме погибли трое, пострадали пять человекВ регионе
03:50
Трамп выразил уверенность, что сможет завершить российско-украинскую войнуДругие страны
03:14
Главный тренер сборной Казахстана подал в отставкуФутбол
02:46
Парламент Румынии отклонил предложения оппозиции о вотуме недоверия кабминуДругие страны
02:08
Глава МВД Турции предостерег оппозицию от нарушения общественного порядкаВ регионе
01:39
ХАМАС выразил готовность немедленно сесть за стол переговоров по ГазеДругие страны
01:23
Иран готов возобновить инспекции своих атомных объектов в обмен на снятие санкцийВ регионе
00:56