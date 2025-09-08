İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Tramp: Əminəm ki, Rusiya-Ukrayna münaqişəsini həll edəcəyik

    Digər ölkələr
    • 08 sentyabr, 2025
    • 03:54
    Tramp: Əminəm ki, Rusiya-Ukrayna münaqişəsini həll edəcəyik

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiya və Ukrayna ilə bağlı mövcud vəziyyətdən narazı olduğunu bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, Tramp bu barədə Vaşinqton yaxınlığındakı Endryus hərbi bazasında jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən danışıb.

    O, narazı olmasına rəğmən, münaqişənin həllinə qovuşdurulacağına əminliyini ifadə edib.

    "Bu vəziyyətdən narazıyam. Orada baş verənlər məni sevindirmir. Hesab edirəm ki, bu münaqişə həll olunacaq... Əminəm ki, biz bunu həll edəcəyik", – Tramp qeyd edib.

    Tramp münaqişə Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    Трамп выразил уверенность, что сможет завершить российско-украинскую войну

    Son xəbərlər

    04:18

    Avropa ölkələrinin liderləri yenidən ABŞ-yə səfər edəcəklər

    Digər ölkələr
    03:54

    Tramp: Əminəm ki, Rusiya-Ukrayna münaqişəsini həll edəcəyik

    Digər ölkələr
    03:27

    Qazaxıstan millisinin baş məşqçisi istefa verdiyini açıqlayıb

    Futbol
    02:58

    Ərzurumda evin çökməsi nəticəsində 3 nəfər ölüb, 5 nəfər yaralanıb

    Region
    02:28

    HƏMAS dərhal danışıqlar masasına oturmağa hazır olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    01:47

    İran sanksiyaların ləğvi müqabilində nüvə obyektlərində yoxlamaları bərpa etməyə hazırdır

    Region
    01:19

    Türkiyənin daxili işlər naziri müxalifətə aksiyalarla bağlı xəbərdarlıq edib

    Region
    00:55

    Cari ilin sonuncu Ay tutulması başa çatıb - YENİLƏNİB

    Elm və təhsil
    00:43

    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsinin növbəti oyunları keçirilib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti