Tramp: Əminəm ki, Rusiya-Ukrayna münaqişəsini həll edəcəyik
Digər ölkələr
- 08 sentyabr, 2025
- 03:54
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiya və Ukrayna ilə bağlı mövcud vəziyyətdən narazı olduğunu bildirib.
"Report" xəbər verir ki, Tramp bu barədə Vaşinqton yaxınlığındakı Endryus hərbi bazasında jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən danışıb.
O, narazı olmasına rəğmən, münaqişənin həllinə qovuşdurulacağına əminliyini ifadə edib.
"Bu vəziyyətdən narazıyam. Orada baş verənlər məni sevindirmir. Hesab edirəm ki, bu münaqişə həll olunacaq... Əminəm ki, biz bunu həll edəcəyik", – Tramp qeyd edib.
Son xəbərlər
04:18
Avropa ölkələrinin liderləri yenidən ABŞ-yə səfər edəcəklərDigər ölkələr
03:54
Tramp: Əminəm ki, Rusiya-Ukrayna münaqişəsini həll edəcəyikDigər ölkələr
03:27
Qazaxıstan millisinin baş məşqçisi istefa verdiyini açıqlayıbFutbol
02:58
Ərzurumda evin çökməsi nəticəsində 3 nəfər ölüb, 5 nəfər yaralanıbRegion
02:28
HƏMAS dərhal danışıqlar masasına oturmağa hazır olduğunu bildiribDigər ölkələr
01:47
İran sanksiyaların ləğvi müqabilində nüvə obyektlərində yoxlamaları bərpa etməyə hazırdırRegion
01:19
Türkiyənin daxili işlər naziri müxalifətə aksiyalarla bağlı xəbərdarlıq edibRegion
00:55
Cari ilin sonuncu Ay tutulması başa çatıb - YENİLƏNİBElm və təhsil
00:43