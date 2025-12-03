Трамп: Все подписанные Байденом автопером помилования потеряли силу

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    • 03 декабря, 2025
    • 04:53
    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что все помилования, которые были подписаны ранее 46-м президентом США Джо Байденом с применением автопера (автоматического устройства для подписи документов), потеряли юридическую силу, как и другие такие документы.

    Как передает Report, соответствующая запись опубликована на странице в соцсети Truth Social главы Белого дома.

    Он указал, что "любые документы, прокламации, исполнительные указы, меморандумы или контракты", которые Байден подписал с помощью автопера, "признаются аннулированными и утратившими силу".

    "Все, кто получил помилования, смягчения наказаний или любые другие юридические документы, подписанные таким образом, имейте, пожалуйста, в виду, что они полностью аннулированы и больше не имеют юридической силы", - добавил Трамп.

    Трамп 28 ноября также заявил, что "любые документы, подписанные сонным Джо Байденом с применением автопера, то есть примерно 92% из них, с этого момента прекращают свое действие и более не имеют силы". Как отметил тогда американский лидер, "радикальные левые демократы" фактически "забрали у Байдена президентские полномочия".

    Дональд Трамп Джо Байден публикация в соцсетях
