Трамп аннулирует документы, подписанные Байденом с помощью автопера
- 29 ноября, 2025
- 00:16
В США будут аннулированы и признаны недействительными все документы, подписанные 46-м президентом страны Джо Байденом с помощью автопера.
Как передает Report, об этом в соцсети Truth Social сообщил американский лидер Дональд Трамп.
Он уточнил, что с помощью автопера Байден подписал около 92% всех документов.
"Любой документ, подписанный сонным Джо Байденом с помощью автопера, а это примерно 92% от общего числа, настоящим аннулируется и не имеет никакой дальнейшей силы", - подчеркнул Трамп.
Президент США также отметил, что вокруг Байдена "кружили" радикальные левые "безумцы", которые и отняли у него президентский пост.
