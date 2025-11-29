Трамп аннулирует документы, подписанные Байденом с помощью автопера

В США будут аннулированы и признаны недействительными все документы, подписанные 46-м президентом страны Джо Байденом с помощью автопера.

Как передает Report, об этом в соцсети Truth Social сообщил американский лидер Дональд Трамп.

Он уточнил, что с помощью автопера Байден подписал около 92% всех документов.

"Любой документ, подписанный сонным Джо Байденом с помощью автопера, а это примерно 92% от общего числа, настоящим аннулируется и не имеет никакой дальнейшей силы", - подчеркнул Трамп.

Президент США также отметил, что вокруг Байдена "кружили" радикальные левые "безумцы", которые и отняли у него президентский пост.