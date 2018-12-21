 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Трамп может объявить о выводе части войск США из Афганистана

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность значительного сокращения американского воинского контингента в Афганистане.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

    По сведениям ее источников, вывод части американских войск может начаться в течение нескольких недель.

    Отметим, что 19 декабря президент Соединенных Штатов подписал решение о выходе США из Сирии. Со вчерашнего дня тяжелая техника США вывозится из этой страны.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi