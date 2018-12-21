Трамп может объявить о выводе части войск США из Афганистана

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность значительного сокращения американского воинского контингента в Афганистане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

По сведениям ее источников, вывод части американских войск может начаться в течение нескольких недель.

Отметим, что 19 декабря президент Соединенных Штатов подписал решение о выходе США из Сирии. Со вчерашнего дня тяжелая техника США вывозится из этой страны.