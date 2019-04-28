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Трамп выразил соболезнования пострадавшим в результате стрельбы в синагоге в Калифорнии

​Трамп выразил соболезнования пострадавшим в результате стрельбы

Дональд Трамп выразил соболезнования пострадавшим в результате стрельбы в синагоге в городе Пойэй в субботу, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы молимся за тех, кто пострадал из-за стрельбы в синагоге в Поуэй, штат Калифорния. Храни вас Бог. Подозреваемый был задержан, правоохранители сделали все на высшем уровне. Спасибо им!" - написал политик в Twitter.

Ранее сообщалось, что в синагоге Chabad Way в 11:30 неизвестный открыл стрельбу по прихожанам. Согласно предварительным данным, один человек погиб, в больницы с ранениями были доставлены четыре человека.

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