Трамп уверен, что саммит России, США и Украины состоится
Другие страны
- 30 августа, 2025
- 20:05
Американский президент Дональд Трамп уверен, что трехсторонний саммит с участием РФ, США и Украины состоится, но не знает, встретятся ли главы России и Украины тет-а-тет.
Как передает Report, об этом глава вашингтонской администрации заявил в интервью порталу The Daily Caller.
"Трехсторонний [саммит] состоялся бы. По поводу двустороннего (с участием президентом РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского - ред.) - я не знаю, а трехсторонний состоится", - отметил Трамп.
