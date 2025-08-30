Трамп уверен, что саммит России, США и Украины состоится

Американский президент Дональд Трамп уверен, что трехсторонний саммит с участием РФ, США и Украины состоится, но не знает, встретятся ли главы России и Украины тет-а-тет.

Как передает Report, об этом глава вашингтонской администрации заявил в интервью порталу The Daily Caller.

"Трехсторонний [саммит] состоялся бы. По поводу двустороннего (с участием президентом РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского - ред.) - я не знаю, а трехсторонний состоится", - отметил Трамп.