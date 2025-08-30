Tramp Rusiya, ABŞ və Ukrayna sammitinin baş tutacağına əmindir
- 30 avqust, 2025
- 21:36
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiya, ABŞ və Ukraynanın iştirak etdiyi üçtərəfli sammitin baş tutacağına əmindir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Tramo "The Daily Caller" nəşrinə müsahibəsində deyib.
Bununla belə, o, Rusiya və Ukrayna liderlərinin görüşüb-görüşməyəcəyini bilmir.
"Üçtərəfli zirvə baş tutacaq. İkitərəfli görüşə (Rusiya və Ukrayna prezidentləri Vladimir Putinlə Volodimir Zelenskidən söhbət gedir - red.) gəlincə, bilmirəm, amma üçtərəfli olacaq", - Tramp qeyd edib.
