    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Tramp Rusiya, ABŞ və Ukrayna sammitinin baş tutacağına əmindir

    Digər ölkələr
    • 30 avqust, 2025
    • 21:36
    Tramp Rusiya, ABŞ və Ukrayna sammitinin baş tutacağına əmindir

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiya, ABŞ və Ukraynanın iştirak etdiyi üçtərəfli sammitin baş tutacağına əmindir. 

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Tramo "The Daily Caller" nəşrinə müsahibəsində deyib. 

    Bununla belə, o, Rusiya və Ukrayna liderlərinin görüşüb-görüşməyəcəyini bilmir.

    "Üçtərəfli zirvə baş tutacaq. İkitərəfli görüşə (Rusiya və Ukrayna prezidentləri Vladimir Putinlə Volodimir Zelenskidən söhbət gedir - red.) gəlincə, bilmirəm, amma üçtərəfli olacaq", - Tramp qeyd edib.

    Rusiya   Ukrayna   ABŞ  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Трамп уверен, что саммит России, США и Украины состоится

    Son xəbərlər

    21:43

    Azərbaycanın müdafiə naziri Türkiyədə hərbi məktəblərin buraxılış mərasimlərində iştirak edib

    Hərbi
    21:37

    İsrailin hücumu nəticəsində Husi hökumətinin üzvləri ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    21:36

    Tramp Rusiya, ABŞ və Ukrayna sammitinin baş tutacağına əmindir

    Digər ölkələr
    21:32

    Cəlilabadda 46 yaşlı kişi bıçaqlanıb

    Hadisə
    21:29

    İtkin düşən gəncin anası: Biz ailə olaraq soyadımızı oğlumuzun adı ilə dəyişmişik

    Xarici siyasət
    21:21
    Foto

    Naxçıvanda kikboks üzrə döyüş gecəsi keçiriləcək

    Fərdi
    21:17
    Foto

    Fəridə Cabbarova: Bunlar bizim sevdiklərimizin yeganə xatirəsidir

    Xarici siyasət
    21:06

    Tom Barrak: ABŞ-nin Suriyada hakimiyyəti dəyişmək fikri yoxdur

    Dünya
    21:04
    Foto
    Video

    "AnewZ" Orta Dəhliz və "Kəmər və Yol" təşəbbüsü haqqında filmi təqdim edib

    Media
    Bütün Xəbər Lenti