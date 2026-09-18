Трамп утверждает, что Иран хочет заключить сделку с США

Иран стремится заключить соглашение с Соединенными Штатами на фоне продолжающегося конфликта между двумя странами.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NewsNation.

"Прямо сейчас они хотят заключить сделку, - указал он. - Если это будет неправильная сделка, я даже не стану ее рассматривать. Но прямо сейчас они хотят заключить сделку, потому что проигрывают во всех отношениях".

Отвечая на вопрос о своих недавних словах о возможности "уничтожить" Иран и дальнейших военных действиях против Тегерана, Трамп сказал: "Посмотрим, что произойдет".

Накануне американский лидер в интервью Axios заявил о начале переломного этапа в войне с Ираном, на котором будет решаться вопрос о возобновлении массированных атак для завершения конфликта.