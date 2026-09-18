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    Трамп утверждает, что Иран хочет заключить сделку с США

    Другие страны
    • 18 сентября, 2026
    • 21:33
    Трамп утверждает, что Иран хочет заключить сделку с США

    Иран стремится заключить соглашение с Соединенными Штатами на фоне продолжающегося конфликта между двумя странами.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NewsNation.

    "Прямо сейчас они хотят заключить сделку, - указал он. - Если это будет неправильная сделка, я даже не стану ее рассматривать. Но прямо сейчас они хотят заключить сделку, потому что проигрывают во всех отношениях".

    Отвечая на вопрос о своих недавних словах о возможности "уничтожить" Иран и дальнейших военных действиях против Тегерана, Трамп сказал: "Посмотрим, что произойдет".

    Накануне американский лидер в интервью Axios заявил о начале переломного этапа в войне с Ираном, на котором будет решаться вопрос о возобновлении массированных атак для завершения конфликта.

    Эскалация на Ближнем Востоке Дональд Трамп
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    Trump says Iran wants to reach deal with US

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